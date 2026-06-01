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Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant Châteauneuf-du-Faou

Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant Châteauneuf-du-Faou lundi 22 juin 2026.

Adresse : Centre de Secours

Ville : 29520 Châteauneuf-du-Faou

Département : Finistère

Début : lundi 22 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Tarif :

Châteauneuf-du-Faou

Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant

Centre de Secours Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-22

Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant le lundi 22 juin de 20h à 21h30 au centre de secours, à Châteauneuf-du-Faou (place aux chevaux).

Renseignements et inscriptions: relais petite enfance au 02 98 81 44 43 ou rpe@haute-cornouaille.bzh   .

Centre de Secours Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 81 44 43 

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English :

L’événement Soirée de sensibilisation au gestes de premiers secours sur le jeune enfant Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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