Le jardin de l’association Natirèl Insertion, Association Natirèl Insertion, Pointe-à-Pitre
Le jardin de l’association Natirèl Insertion, Association Natirèl Insertion, Pointe-à-Pitre vendredi 5 juin 2026.
Le jardin de l’association Natirèl Insertion 5 – 7 juin Association Natirèl Insertion Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
L’association Natitèl Insertion, est une association qui accompagne les personnes en situation de précarité par le biais de la nature. Pionnière de l’amélioration du cadre de vie et de l’embellissement des quartiers de Pointe-à-Pitre, elle vous propose de nombreuses animations dans son jardin partagé situé à Bergevin. Les membres de l’association ainsi qu’un guide-conférencier du service patrimoine de la ville vous feront également visiter ce bel écrin urbain de verdure.
Visite libre ou commentée du jardin.
Vendredi de 9h à 11h30 et 14h à 16h pour les scolaires sur réservation
Samedi 9h à 16h
Dimanche 9h à 13h
Association Natirèl Insertion 97110 Pointe-à Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe Guadeloupe 0690.35.90.64 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.35.90.64 »}, {« type »: « email », « value »: « natirelinsertion@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690.31.87.52 »}, {« type »: « email », « value »: « rosy.jalcebambuck@ville-pointeapitre.fr »}] L’association Natitèl Insertion, est une association qui accompagne les personnes en situation de précarité par le biais de la nature.
L’association Natitèl Insertion, est une association qui accompagne les personnes en situation de précarité par le biais de la nature.
©natirèl insertion
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