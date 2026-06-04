Le Jardin des créateur-ices Théâtre de verdure Josselin

Josselin

Le Jardin des créateur-ices

Théâtre de verdure Rue de la Noé Sèche Josselin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Le Collectif 37,2°C, label associatif et organisateur d’événements spécialisés dans la musique électronique, s’associe à la friperie Joli-e Môme pour proposer un nouveau rendez-vous estival à Josselin !

De juin à septembre, le Théâtre de Verdure accueillera chaque mois un marché de créateur-ices locaux-ales réunissant artisanat, créations originales, mode vintage et savoir-faire indépendants. Pensé comme un espace de rencontre et de découverte, cet événement met à l’honneur la richesse de la création locale dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Tout au long de la journée, des DJ sets viendront accompagner le marché. Une offre de restauration et de buvette sera également proposée sur place afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement de ce moment de partage.

Un événement inédit à Josselin qui s’annonce comme l’un des temps forts de l’été ! Entrée libre dès 13h. .

Théâtre de verdure Rue de la Noé Sèche Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 6 83 24 15 71

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L’événement Le Jardin des créateur-ices Josselin a été mis à jour le 2026-06-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande