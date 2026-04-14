Le jardin des illusions, Salagon, musée et jardins, Mane

Le jardin des illusions Dimanche 7 juin, 10h00, 14h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le jardin des illusions : votre vue vous jouerait-elle des tours ? Venez découvrir et créer votre illusion d’optique végétale avec les jardiniers de Salagon.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com Aménagés autour du prieuré abritant un espace muséal ethnologique, les jardins illustrent les relations entre la société haute-provençale et son environnement végétal. Dès l’entrée, un champ d’aromatiques et de fleurs de plein champ forme aujourd’hui un sas entre le grand paysage et les jardins conçus par l’ethnobotaniste Pierre Lieutaghi. Auprès de l’église romane, le jardin médiéval présente ses plantes magiques au côté des carrés médicinaux, aromatiques et plantes tinctoriales. Succédant aux jardins de la noria et de la chênaie blanche, le jardin des temps modernes arbore les plantes utiles des cinq continents, installées entre bassins et canaux pour rappeler l’importance de l’irrigation gravitaire en Haute Provence. Le jardin des plantes villageoises précède le jardin des senteurs qui propose une promenade olfactive. Lieu de déambulation, lieu de savoirs, Salagon est également lieu de découverte au travers des belles expositions qui y sont accueillies. Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.

Le jardin des illusions : votre vue vous jouerait-elle des tours ? Venez découvrir et créer votre illusion d’optique végétale avec les jardiniers de Salagon.

©Cécile Brau