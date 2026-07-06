Le Jardin des langues à Saint-Éloi Bibliothèque Saint-Eloi Paris

Informations pratiques

En partenariat avec le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) et en collaboration avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris,

La bibliothèque Saint-Éloi vous invite à une initiation au turc :

samedi 3 octobre à 16h00

à partir de 15 ans

sur inscription à partir du 3 septembre

Un autre atelier vous sera proposéle samedi 10 octobre

Informations complémentaires à venir bientôt.

À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au plurilinguisme à la bibliothèque Saint-Éloi !

Le samedi 03 octobre 2026

de 16h00 à 18h00

Le samedi 10 octobre 2026

de à

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T19:00:00+02:00

fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00

Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T00:00:00+02:00_2026-10-10T23:59:00+02:00

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



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