Le Jardin des langues à Saint-Éloi Bibliothèque Saint-Eloi Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Saint-Eloi · Paris
Informations pratiques
En partenariat avec le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP) et en collaboration avec les pôles langues des bibliothèques de la Ville de Paris,
La bibliothèque Saint-Éloi vous invite à une initiation au turc :
samedi 3 octobre à 16h00
à partir de 15 ans
sur inscription à partir du 3 septembre
Un autre atelier vous sera proposéle samedi 10 octobre
Informations complémentaires à venir bientôt.
À l’occasion de La Rentrée des Cultures organisée par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), initiez-vous au plurilinguisme à la bibliothèque Saint-Éloi !
Le samedi 03 octobre 2026
de 16h00 à 18h00
Le samedi 10 octobre 2026
de à
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T19:00:00+02:00
fin : 2026-10-11T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-10-03T16:00:00+02:00_2026-10-03T18:00:00+02:00;2026-10-10T00:00:00+02:00_2026-10-10T23:59:00+02:00
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
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