Le jardin des langues : Partez à la découverte de l’Irlandais et du Grec Bibliothèque Valeyre Paris

Informations pratiques

Cette année, la bibliothèque Valeyre vous invite à voyager à et découvrir l’Irlandais et le Grec.

Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un agenda d’événements dédiés à la découverte de différentes langues.Le Jardin des langues, c’est une série de rendez‑vous pensés pour éveiller la curiosité : l’occasion de s’essayer à de nouvelles langues, de découvrir des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels venus d’horizons variés. Un moment ouvert à toutes et tous, idéal pour explorer d’autres cultures et offrir à la rentrée une touche d’ailleurs !

Le jardin des langues à la bibliothèque Valeyre, c’est une occasion de découvrir le Grec et l’Irlandais , d’écouter des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels.

Le samedi 17 octobre 2026

de 10h30 à 12h00

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 16h30

gratuit

Réservation obligatoire

par téléphone, courriel ou sur place.

Le samedi 10 octobre à 15 heures pour découvrir le Grec.

Le samedi 17 octobre à 10H30 pour découvrir l’Irlandais

Vous pouvez suivre

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de la bibliothèque Valeyre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart 75009 Paris

+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr



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