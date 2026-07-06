UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Le jardin des langues : Partez à la découverte de l’Irlandais et du Grec Bibliothèque Valeyre Paris

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Valeyre · Paris

Le jardin des langues : Partez à la découverte de l’Irlandais et du Grec Bibliothèque Valeyre Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Valeyre
Adresse
24 rue Marguerite de Rochechouart
Ville
75009 Paris
Département
Paris
Tarif
<p><b>Réservation obligatoire par téléphone, courriel ou sur place. </b></p><p>Le samedi 10 octobre à 15 heures pour découvrir le Grec.</p><p>Le samedi 17 octobre à 10H30 pour découvrir l'Irlandais</p><p>Vous pouvez suivre toutes nos activités sur le compte Instagram de la bibliothèque Valeyre</p>

Cette année, la bibliothèque Valeyre vous invite à voyager à et découvrir l’Irlandais et le Grec.

Du 26 septembre au 17 octobre, dans le cadre du festival annuel la Rentrée des cultures, organisé par le Forum des instituts culturels étrangers à Paris (FICEP), les pôles langues des bibliothèques de Paris vous proposent un agenda d’événements dédiés à la découverte de différentes langues.Le Jardin des langues, c’est une série de rendez‑vous pensés pour éveiller la curiosité : l’occasion de s’essayer à de nouvelles langues, de découvrir des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels venus d’horizons variés. Un moment ouvert à toutes et tous, idéal pour explorer d’autres cultures et offrir à la rentrée une touche d’ailleurs !

Le jardin des langues à la bibliothèque Valeyre, c’est une occasion de découvrir le Grec et l’Irlandais , d’écouter des sonorités inédites et de rencontrer des acteurs culturels.
Le samedi 17 octobre 2026
de 10h30 à 12h00
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 16h30
gratuit

Réservation obligatoire
par téléphone, courriel ou sur place. 

Le samedi 10 octobre à 15 heures pour découvrir le Grec.

Le samedi 17 octobre à 10H30 pour découvrir l’Irlandais

Vous pouvez suivre
toutes nos activités sur le compte Instagram
de la bibliothèque Valeyre

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:30:00+02:00;2026-10-17T10:30:00+02:00_2026-10-17T12:00:00+02:00

Bibliothèque Valeyre 24 rue Marguerite de Rochechouart  75009 Paris
+33142852756 bibliotheque.valeyre@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Valeyre et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)