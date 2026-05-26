Le jardin des plantes devant l’entrée du jardin Le Mans
Le jardin des plantes devant l’entrée du jardin Le Mans dimanche 7 juin 2026.
Le Mans
Le jardin des plantes
devant l’entrée du jardin Rue Prémartine Le Mans Sarthe
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:45:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Le jardin d’horticulture, créé par Adolphe Alphand, célèbre paysagiste des parcs parisiens (le parc Monceau, Buttes de Chaumont…) est le cadre de la mise en scène, tout au long du second Empire et de la IIIe République, de la vie privée et publique de la bonne société.
Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge
Départ devant l’entrée du jardin (angle rue Prémartine et rue de Flore .
devant l’entrée du jardin Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Le jardin des plantes Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72
À voir aussi à Le Mans (Sarthe)
- Saint Exupéry Salle des Concerts du Mans Le Mans 26 mai 2026
- SAINT-EXUPÉRY Le Commandeur des oiseaux La Salle des Concerts Le Mans 26 mai 2026
- L’HOMME PARFAIT N’EXISTE PAS Comédie Le Mans Le Mans 27 mai 2026
- Théâtre de marionnettes du Guatemala Amikeco CPFI Musique du Monde Le Mans 27 mai 2026
- A vélo Curieuz’Mans Sur des aménagements cyclables avec Cyclamaine Le Mans 27 mai 2026