Le jardin des plantes devant l’entrée du jardin Le Mans

Le Mans

Le jardin des plantes

devant l’entrée du jardin Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 16:45:00

fin : 2026-06-07 17:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Le jardin d’horticulture, créé par Adolphe Alphand, célèbre paysagiste des parcs parisiens (le parc Monceau, Buttes de Chaumont…) est le cadre de la mise en scène, tout au long du second Empire et de la IIIe République, de la vie privée et publique de la bonne société.

Inscription conseillée à la Maison du Pilier-Rouge

Départ devant l’entrée du jardin (angle rue Prémartine et rue de Flore .

devant l’entrée du jardin Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

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English :

L’événement Le jardin des plantes Le Mans a été mis à jour le 2026-05-22 par CDT72