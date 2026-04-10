Le jardin des tout-petits Chemillé Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Le jardin des tout-petits

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 15:30:00

fin : 2026-12-16 17:30:00

Date(s) :

2026-12-16

Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes, de 3 à 6 ans, des animations spécialement conçues pour eux !

Au fil des quatre saisons, ils s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour l’hiver on fabrique des décorations de Noël, on cuisine du pain d’épices et on déguste le goûter tous ensemble ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Jardin Camifolia offers specially designed activities for children aged 3 to 6!

L’événement Le jardin des tout-petits Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges