Le jardin des tout-petits Chemillé Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 16 décembre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 15:30:00
fin : 2026-12-16 17:30:00
Date(s) :
2026-12-16
Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes, de 3 à 6 ans, des animations spécialement conçues pour eux !
Au fil des quatre saisons, ils s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour l’hiver on fabrique des décorations de Noël, on cuisine du pain d’épices et on déguste le goûter tous ensemble ! .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Jardin Camifolia offers specially designed activities for children aged 3 to 6!
L’événement Le jardin des tout-petits Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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