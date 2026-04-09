Le jardin des tout-petits en octobre Chemillé Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits en octobre Chemillé Chemillé-en-Anjou mercredi 21 octobre 2026.
Chemillé-en-Anjou
Le jardin des tout-petits en octobre
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 15:30:00
fin : 2026-10-21 17:30:00
Date(s) :
2026-10-21
Le Jardin Camifolia propose aux plus jeunes, de 3 à 6 ans, des animations spécialement conçues pour eux !
Au fil des quatre saisons, ils s’éveillent et s’émerveillent au jardin. Pour le mois d’octobre on fabrique une baguette magique, on cuisine des biscuits de fée et on déguste le goûter tous ensemble ! .
Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr
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English :
Jardin Camifolia offers specially designed activities for children aged 3 to 6!
L’événement Le jardin des tout-petits en octobre Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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