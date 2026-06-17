Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Tour de Crest Crest
Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Tour de Crest Crest vendredi 3 juillet 2026.
Crest
Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest
Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
10 17 ans (animation incluse dans le tarif d’entrée)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 09:30:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Testez les inventions et les maquettes de Silvion et expérimentez les techniques de construction, dont certaines ont été utilisées pour construire la Tour de Crest.
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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr
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English :
Try out Silvion’s inventions and models, and experiment with construction techniques—some of which were used to build the Tower of Crest.
L’événement Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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