Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Tour de Crest Crest vendredi 3 juillet 2026.

Crest

Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

10 17 ans (animation incluse dans le tarif d’entrée)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Testez les inventions et les maquettes de Silvion et expérimentez les techniques de construction, dont certaines ont été utilisées pour construire la Tour de Crest.

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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr

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English :

Try out Silvion’s inventions and models, and experiment with construction techniques—some of which were used to build the Tower of Crest.

L’événement Le jardin d’expérimentation de Silvion de Crest Crest a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme