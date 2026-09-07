Le Jardin Olbius Riquier : visite sensorielle en LSF, Parc Olbius Riquier, Hyères

Informations pratiques

Le Jardin Olbius Riquier : visite sensorielle en LSF Samedi 19 septembre, 11h00 Parc Olbius Riquier Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Visite en LSF dédiée au public sourd et malentendant

La guide conférencière vous accompagne dans l’un des plus anciens jardins de la ville, où les espèces végétales témoignent de cette vocation d’acclimatation développée depuis le XIXᵉ siècle. Découvrez l’histoire de ce lieu, ses espèces botaniques et ses collections, en particulier ses variétés de palmiers.

Parc Olbius Riquier 37 Avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères, France Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « http://www.hyeres.fr/billetterie »}]

La guide conférencière vous accompagne dans l’un des plus anciens jardins de la ville, où les espèces végétales témoignent de cette vocation d’acclimatation développée depuis le XIXᵉ siècle. de ce et…

Jardin Olbius Riquier © MV Ville d’Hyères