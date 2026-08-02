UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Le jardin se fait une beauté Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Louise Walser-Gaillard · Paris

Le jardin se fait une beauté Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Louise Walser-Gaillard
Adresse
26, rue Chaptal
Ville
75009 Paris
Département
Paris

Accueil bilingue LSF/FR

Après un été très très chaud, le jardin de la bibliothèque a besoin de se refaire une beauté. Petits et grands, seul, en famille ou entre amis, venez nous aider à le rendre joli et agréable.
En partenariat avec l’association SèmeSème.
Le samedi 10 octobre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T18:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal  75009 Paris
+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Louise Walser-Gaillard et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)