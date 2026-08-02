Le jardin se fait une beauté Bibliothèque Louise Walser-Gaillard Paris

Informations pratiques

Accueil bilingue LSF/FR

Après un été très très chaud, le jardin de la bibliothèque a besoin de se refaire une beauté. Petits et grands, seul, en famille ou entre amis, venez nous aider à le rendre joli et agréable.

En partenariat avec l’association SèmeSème.

Le samedi 10 octobre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T18:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T17:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Walser-Gaillard 26, rue Chaptal 75009 Paris

+33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr



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