Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan
Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan vendredi 29 mai 2026.
Léognan
Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Jazz, vin et bonne humeur au programme !
Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins Léognan pour une soirée live pleine de rythme et de convivialité.
Réservation au 05 56 85 01 13
Venez partager un moment chaleureux entre amis autour de la musique et de belles découvertes à déguster .
L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins
L’événement Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-05-22 par Sud Bordeaux Tourisme
À voir aussi à Léognan (Gironde)
- CINÉ EUROPE SORDA Rue du 19 Mars 1962 Léognan 26 mai 2026
- Ciné Europe Rue du 19 Mars 1962 Léognan 26 mai 2026
- Stage pétanque et découvertes œnologiques Domaine de Grandmaison Léognan 27 mai 2026
- CINÉ EUROPE UNE ENFANCE ALLEMANDE Rue du 19 Mars 1962 Léognan 27 mai 2026
- CINÉ EUROPE AU RYTHME DE VERA Rue du 19 Mars 1962 Léognan 27 mai 2026