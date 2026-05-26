Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins L’Esprit des Vins Léognan

Léognan

Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Jazz, vin et bonne humeur au programme !

Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins Léognan pour une soirée live pleine de rythme et de convivialité.

Réservation au 05 56 85 01 13

Venez partager un moment chaleureux entre amis autour de la musique et de belles découvertes à déguster .

L’Esprit des Vins 7 Cours du Maréchal de Lattre de Tassign Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 85 01 13

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English : Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins

L’événement Le Jazzphyl Quintet s’invite à L’Esprit des Vins Léognan a été mis à jour le 2026-05-22 par Sud Bordeaux Tourisme