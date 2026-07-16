Le jeu du noeud des liasses : obtiendrez-vous votre diplôme de la ficelle d’or ?, Chambre régionale des comptes Occitanie, Montpellier

Informations pratiques

Le jeu du noeud des liasses : obtiendrez-vous votre diplôme de la ficelle d’or ? Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Chambre régionale des comptes Occitanie Hérault

Gratuit. Se munir d’une pièce d’identité pour l’accès à la CRC Occitanie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Savez-vous ce qu’est une liasse ? Et un nœud de liasse ?

Les archives de la Chambre régionale des comptes Occitanie en sont remplies, dans les sous-sols de son siège montpelliérain. Mais, petit à petit, elles disparaissent. Avec elles tombe dans l’oubli le souvenir de normes très précises qui réglementaient la manière de nouer ces pièces comptables justificatives, utilisées par la CRC lors de ses contrôles.

Les équipes de contrôle vous lancent donc un défi : qui sera le plus habile pour apprendre à nouer ces documents ? Qui réalisera le nœud parfait en un temps record ?

À ce jeu de vitesse et d’agilité, obtiendrez-vous votre diplôme de la ficelle d’or ?

Chambre régionale des comptes Occitanie 500 avenue des Etats du Languedoc 34064 Montpellier Montpellier 34064 Centre Hérault Occitanie 04 34 22 74 26 https://www.ccomptes.fr/fr/crc-occitanie https://www.instagram.com/crcoccitanie/;https://x.com/crcoccitanie;https://www.linkedin.com/company/34716928/admin/page-posts/published/;https://bsky.app/profile/crcoccitanie.bsky.social;https://www.facebook.com/crcoccitanie/ Siège de la Chambre régionale des comptes Occitanie, ce lieu où travaillent au quotidien les magistrats financiers et les équipes de contrôle, est l’héritier d’une très longue histoire montpelliéraine. Le bâtîment est moderne, mais la chambre qu’il accueille fait partie de l’histoire et du patrimoine de la ville de Montpellier. Accès tram arrêt Antigone. Stationnement de surface payant dans les rues alentours. Accès pour les personnes à mobilité réduite.

Savez-vous ce qu’est une liasse ? Et un noeud de liasse ? Les archives de la Chambre régionale des comptes Occitanie en sont remplies, dans les sous-sols de son siège montpelliérain. Mais petit à Et …

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