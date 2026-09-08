Le jeu vidéo comme témoin du passé ?, Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne

Informations pratiques

Le jeu vidéo comme témoin du passé ? Samedi 19 septembre, 15h00 Maison du livre, de l’image et du son Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Découvrez notre sélection de jeux vidéo archéologiques et venez discuter de leur véracité ainsi que de la manière dont ils questionnent l’histoire.

Une invitation à explorer comment le jeu vidéo représente, reconstruit le patrimoine ou parfois transforme le passé.

Maison du livre, de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 68 04 04 http://mediatheques.villeurbanne.fr À seulement une enjambée des Gratte-Ciel, la Maison du livre, de l’image et du son – François Mitterrand (Mlis) abrite la principale médiathèque de Villeurbanne dans le remarquable bâtiment conçu par l’architecte Mario Botta.

Avec plus de 150 000 titres à son catalogue, la Maison du livre, de l’image et du son présente une offre variée de documents pour tous ceux qui souhaitent lire, étudier, se détendre, s’informer, se cultiver ou encore apprécier les grandes œuvres littéraires, l’art contemporain, la musique ou le cinéma. La Maison du livre, de l’image et du son, c’est aussi une programmation culturelle durant toute l’année, avec des conférences, des projections, des concerts, des lectures… métro A ou bus 69 arrêt Flachet ‐ stations Vélo’v Zola/France

et Anatole France

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