Le jeu vidéo, un moment familial !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Le jeu vidéo, un moment familial ! Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Un après-midi dédié aux jeux vidéos où vous pourrez découvrir et tester en famille des références de jeux gratuits à emporter chez soi.

Familles

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

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