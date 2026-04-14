Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Le jeu vidéo, un moment familial !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Le jeu vidéo, un moment familial !, Bibliothèque Triangle, Rennes

Le jeu vidéo, un moment familial !, Bibliothèque Triangle, Rennes mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Triangle

Adresse : 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Le jeu vidéo, un moment familial ! Mercredi 15 avril, 15h30 Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T15:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00

Un après-midi dédié aux jeux vidéos où vous pourrez découvrir et tester en famille des références de jeux gratuits à emporter chez soi.
Familles

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Après-midi jeux vidéos jeux vidéos

Freepik

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)