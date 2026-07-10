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AGENDA · Lannilis

Le jeudi des p’tits Le Cab’Ari Lannilis

jeudi 27 août 2026 · Lannilis

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Espace la Poutroie
Ville
29870 Lannilis
Département
Finistère
Tarif

Lannilis

Le jeudi des p’tits Le Cab’Ari

Espace la Poutroie Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 17:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Avec Le Cab’Ari, place à un spectacle haut en couleur où jonglerie, magie et clowneries s’enchaînent dans une ambiance pleine de bonne humeur. Gags, prouesses et interactions avec le public rythment ce rendez-vous familial qui promet de nombreux éclats de rire.   .

Espace la Poutroie Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 00 11 

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English :

L’événement Le jeudi des p’tits Le Cab’Ari Lannilis a été mis à jour le 2026-07-10 par OT PAYS DES ABERS

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