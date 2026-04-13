Le joli mois de mai de l’Europe, Université des métiers, Pau

Le joli mois de mai de l’Europe 18 – 22 mai Université des métiers Pyrénées-Atlantiques

Entrée libre pour les apprenants et les personnels de CMA.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T09:30:00+02:00 – 2026-05-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T16:00:00+02:00

Nous organisons des ateliers pédagogiques en lusieurs sessions de concours quizz autour des thèmes de l’Europe = drapeaux, construction européenne, évènements sportifs, musique, spécialités culinaires.

Les participants et les gagnants reçoivent un cadeau issus des goodies.

Nous diffusons des informations sur la mobilité européenne et apportons des témoignages et une exposition photos basée sur des séjours de mobilité.

Plus largement nous faisons une sensibilisation à la citoyenneté européenne en spécifiant le caractère transfrontalier de notre territoire.

Cette année, nous complétons ces activités par la démonstration d’une expérimentation liée au développement des compétences linguistiques en anglais via la réalité virtuelle, dans la filière boulangerie-pâtisserie.

Université des métiers 34, avenue Léon Blum 64000 PAU Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « julia.sabalot-cuzzubbo@cma-nouvelleaquitaine.fr »}]

Plusieurs sessions de concours quizz autour des thèmes de l’Europe = drapeaux, construction européenne, sports, musique… Diffusion d’informations sur la mobilité européenne, témoignages Europe-Bruxelles-Erasmus-Jeux olympiques-évènements sportifs

Julia SABALOT