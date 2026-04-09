Le jour où les feuilles tomberont pour la dernière fois – Exposition de Corentin Massaux et Charlie Canivenq Atelier Alain Le Bras Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-13 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Une légère brise de printemps souffle dans les cimes et décroche quelques feuilles fébrilement maintenues à la sève qui les nourrissait. Elles ne faneront jamais, suspendues dans leur chute. L’air est doux et quelques rayons de soleil viennent poser un voile léger sur le paysage. Une odeur familière et réconfortante nous parvient, peut-être celle du linge qui sèche à l’air libre. Une certaine mélancolie se dégage de la scène. Un doute nous envahit, avons-nous vraiment vécu cette situation ? « Le jour où les feuilles tomberont pour la dernière fois » propose une traversée entre onirisme et banalité, un dialogue entre nos intimités qui traversent les territoires et les paysages qui infusent leur quotidien. Les œuvres qui la composent émergent de nos manières de faire trace, entre artisanat, picturalité, captation et transfert. L’exposition interroge ce qui reste en mémoire, ce qui persiste, s’estompe ou s’efface. Que restera-t-il le jour où les feuilles tomberont pour la dernière fois? Exposition du 8 au 30 mai 2026 :du mercredi au samedi de 14h à 19h – Vernissage jeudi 7 mai 2026 à 18h- Nocturne mercredi 13 mai 2026 de 19h à 21h- Visite / goûter le jeudi 21 mai 2026 de 16h à 18h- Rencontre avec les artistes lundi 25 mai 2026 – 14h30-17h30

Atelier Alain Le Bras Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000



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