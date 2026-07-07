Le journal de Marseille Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Le journal de Marseille

Du vendredi 29 au samedi 30 janvier 2027 à partir de 20h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-29

Adepte du circuit court et de la production locale, réjouissez-vous Le Journal d’Edouard Baer débarque avec sa troupe de marseillais, artistes d’un soir.

Avec Edouard Baer, on ne sait jamais vraiment à quoi s’attendre (et lui non plus) mais on sait qu’on va passer un moment hors du commun. C’est une nouvelle fois le cas avec son drôle de journal qu’il balade de ville en ville chaque soir, il fait monter sur scène des locaux de l’étape, choisis sur casting ou dans la rue pour leur aptitude à montrer ce qu’ils savent faire en trois minutes chrono. Adultes ou enfants, ils chantent, dansent, jonglent, font de la magie, lisent leurs textes ou s’essaient au stand-up. Parfois, il y a aussi des animaux et même des invités-surprises. Bref, une pure merveille de folie douce.





De et avec Edouard Baer .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

If you’re a fan of short supply chains and local production, rejoice: *Le Journal d’Edouard Baer* is coming to town with its troupe of Marseille-based artists, performing just for one night.

L’événement Le journal de Marseille Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille