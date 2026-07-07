UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rezé

Le K, Chorale associée à la Soufflerie, L’Auditorium, Rezé

lundi 10 mai 2027 · L'Auditorium · Rezé

Le K, Chorale associée à la Soufflerie, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Début
lundi 10 mai 2027
Fin
lundi 10 mai 2027
Lieu
L'Auditorium
Adresse
2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé
Ville
44400 Rezé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Le K, Chorale associée à la Soufflerie Lundi 10 mai 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-10T20:00:00+02:00 – 2027-05-10T21:00:00+02:00
Fin : 2027-05-10T20:00:00+02:00 – 2027-05-10T21:00:00+02:00

Le K vous invite à partager avec lui un voyage dans les musiques pop et rock des années 70 à aujourd’hui, un programme soufflé de belles harmonies, d’énergies rythmiques et de plaisir communicatif de chanter ensemble.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/le-k-chorale-associee-a-la-soufflerie/ »}]
Une chorale amateure, c’est avant tout la joie du collectif. Ami·es, familles, voisin·es, venez vivre un concert simple et plus vrai que nature, où l’énergie du groupe devient contagieuse.

La Soufflerie

À voir aussi à Reze (Loire-Atlantique)