Le K, Chorale associée à la Soufflerie, L’Auditorium, Rezé
lundi 10 mai 2027 · L'Auditorium · Rezé
Informations pratiques
Le K, Chorale associée à la Soufflerie Lundi 10 mai 2027, 20h00 L’Auditorium Loire-Atlantique
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-10T20:00:00+02:00 – 2027-05-10T21:00:00+02:00
Fin : 2027-05-10T20:00:00+02:00 – 2027-05-10T21:00:00+02:00
Le K vous invite à partager avec lui un voyage dans les musiques pop et rock des années 70 à aujourd’hui, un programme soufflé de belles harmonies, d’énergies rythmiques et de plaisir communicatif de chanter ensemble.
L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/le-k-chorale-associee-a-la-soufflerie/ »}]
Une chorale amateure, c’est avant tout la joie du collectif. Ami·es, familles, voisin·es, venez vivre un concert simple et plus vrai que nature, où l’énergie du groupe devient contagieuse.
La Soufflerie
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