Le KARAOKE des Arrosé.e.s ! Figeac
Le KARAOKE des Arrosé.e.s ! Figeac vendredi 10 juillet 2026.
Figeac
Le KARAOKE des Arrosé.e.s !
5 rue du crussol Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Karaoké Dansant.
On se détend, on se prend pour une star (ou pas) mais surtout, on s'amuse on chante, on danse, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse !!!
Karaoké Dansant.
On se détend, on se prend pour une star (ou pas) mais surtout, on s'amuse on chante, on danse, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse !!!
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5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org
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English :
Dancing Karaoke.
We let loose, we pretend to be stars (or not), but most of all, we have fun: we sing, we dance, in a warm and joyful atmosphere!!!
L’événement Le KARAOKE des Arrosé.e.s ! Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac
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