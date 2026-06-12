Le KARAOKE des Arrosé.e.s ! Figeac vendredi 10 juillet 2026.

Figeac

Le KARAOKE des Arrosé.e.s !

5 rue du crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Karaoké Dansant.

On se détend, on se prend pour une star (ou pas) mais surtout, on s'amuse on chante, on danse, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse !!!

Karaoké Dansant.

On se détend, on se prend pour une star (ou pas) mais surtout, on s'amuse on chante, on danse, dans une ambiance chaleureuse et joyeuse !!!

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5 rue du crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

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English :

Dancing Karaoke.

We let loose, we pretend to be stars (or not), but most of all, we have fun: we sing, we dance, in a warm and joyful atmosphere!!!

L’événement Le KARAOKE des Arrosé.e.s ! Figeac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Figeac