LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Rue de la Visitation Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON

Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09 20:00:00

Date(s) :

2026-09-09

L’équipe professionnelle et bénévole du Kiosque vous invite à une journée de présentation de sa nouvelle saison et à la porte ouverte de L’Atelier École d’Arts Plastiques.

Vous pourrez parcourir la saison grâce à un espace de ressources ouvert en continu et grâce à nos bénévoles disponibles pour vous accueillir et échanger autour des spectacles, des expositions, des ateliers, des résidences, de la vie associative et des inscriptions à L’Atelier.

À 18h30 dans le Studio de la Visitation, nous vous proposerons un focus sur les temps forts de cette saison, présenté par les programmatrices.

De 15h à 20h en continu

Tout public Entrée libre .

Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org

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English :

The professional and volunteer staff at Le Kiosque invite you to a day-long presentation of their new season and to an open house at L’Atelier—School of Visual Arts.

L’événement LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne