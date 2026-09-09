LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Rue de la Visitation Mayenne
mercredi 9 septembre 2026 · Rue de la Visitation · Mayenne
Informations pratiques
Mayenne
LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON
Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00
Date(s) :
2026-09-09
L’équipe professionnelle et bénévole du Kiosque vous invite à une journée de présentation de sa nouvelle saison et à la porte ouverte de L’Atelier École d’Arts Plastiques.
Vous pourrez parcourir la saison grâce à un espace de ressources ouvert en continu et grâce à nos bénévoles disponibles pour vous accueillir et échanger autour des spectacles, des expositions, des ateliers, des résidences, de la vie associative et des inscriptions à L’Atelier.
À 18h30 dans le Studio de la Visitation, nous vous proposerons un focus sur les temps forts de cette saison, présenté par les programmatrices.
De 15h à 20h en continu
Tout public Entrée libre .
Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16 contact@kiosque-mayenne.org
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English :
The professional and volunteer staff at Le Kiosque invite you to a day-long presentation of their new season and to an open house at L’Atelier—School of Visual Arts.
L’événement LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne
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