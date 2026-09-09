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AGENDA · Mayenne

LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Rue de la Visitation Mayenne

mercredi 9 septembre 2026 · Rue de la Visitation · Mayenne

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue de la Visitation
Adresse
Couvent de la Visitation
Ville
53100 Mayenne
Département
Mayenne
Tarif

Mayenne

LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON

Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09 20:00:00

Date(s) :
2026-09-09

L’équipe professionnelle et bénévole du Kiosque vous invite à une journée de présentation de sa nouvelle saison et à la porte ouverte de L’Atelier École d’Arts Plastiques.
Vous pourrez parcourir la saison grâce à un espace de ressources ouvert en continu et grâce à nos bénévoles disponibles pour vous accueillir et échanger autour des spectacles, des expositions, des ateliers, des résidences, de la vie associative et des inscriptions à L’Atelier.
À 18h30 dans le Studio de la Visitation, nous vous proposerons un focus sur les temps forts de cette saison, présenté par les programmatrices.

De 15h à 20h en continu
Tout public Entrée libre   .

Rue de la Visitation Couvent de la Visitation Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16  contact@kiosque-mayenne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The professional and volunteer staff at Le Kiosque invite you to a day-long presentation of their new season and to an open house at L’Atelier—School of Visual Arts.

L’événement LE KIOSQUE PRESENTE SA SAISON Mayenne a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne

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