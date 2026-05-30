Le Labo- 141-M3T, Chez Jean-Luc, Genève

Le Labo- 141-M3T Samedi 30 mai, 22h00 Chez Jean-Luc

15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Chez Jean-Luc Rue de la Cité 9 Genève 1204 Cité Genève

PARTY TIME ! Entrée gratuite avant minuit ! Puis 15.- le jour de l’évènement à la porte Ouverture du bar dès 21h, DJ Set dès 23h

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