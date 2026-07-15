Le labour est dans le pré Rue Nominoë Crozon

Informations pratiques

Crozon

Le labour est dans le pré

Rue Nominoë Espace Nominoé Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Défilé de vieux tracteurs.

Exposition de Matériel Agricole anciens et récents .

Démonstration de moisson à l’ancienne.

Démonstration de labour.

Producteurs locaux.

Jeux pour enfants.

Restauration (jambon à l’os).

Tombola . .

Rue Nominoë Espace Nominoé Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 87 22 28 52

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English :

L’événement Le labour est dans le pré Crozon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime