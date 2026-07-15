Le labour est dans le pré Rue Nominoë Crozon
dimanche 9 août 2026 · Rue Nominoë · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Le labour est dans le pré
Rue Nominoë Espace Nominoé Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Défilé de vieux tracteurs.
Exposition de Matériel Agricole anciens et récents .
Démonstration de moisson à l’ancienne.
Démonstration de labour.
Producteurs locaux.
Jeux pour enfants.
Restauration (jambon à l’os).
Tombola . .
Rue Nominoë Espace Nominoé Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 6 87 22 28 52
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English :
L’événement Le labour est dans le pré Crozon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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