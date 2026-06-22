Le Laboureur Visite d’entreprise Le Laboureur Digoin

Digoin

Le Laboureur Visite d’entreprise

Le Laboureur 6B Rue des Chantiers Digoin Saône-et-Loire

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 09:30:00

fin : 2026-09-29 10:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-28 2026-09-15 2026-09-29 2026-10-20

Basée à Digoin, en Saône et Loire, la manufacture de confection Le Laboureur fabrique du vêtement de travail depuis plus de 70 ans.

À partir de tissus spéciaux, réalisés spécifiquement pour notre atelier, nous montons des gilets, vestes, largeots, à destination des artisans.

Ce savoir-faire s’exporte. Nous travaillons depuis quelques années avec de grandes marques tout autour du monde, qui viennent chercher ce petit quelque chose d’unique qu’offrent nos produits.

Certains appellent ça l’authenticité .

Le Laboureur 6B Rue des Chantiers Digoin 71160 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 53 00 81 tourisme@legrandcharolais.fr

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English : Le Laboureur Visite d’entreprise

L’événement Le Laboureur Visite d’entreprise Digoin a été mis à jour le 2026-06-22 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)