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LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES LE CORUM-OPERA BERLIOZ Montpellier samedi 29 mai 2027.

Lieu : LE CORUM-OPERA BERLIOZ

Adresse : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

Ville : 34000 Montpellier

Département : 34

Début : 2027-05-29

Fin : 2027-05-29

Heure de début : 20:00

LE LAC DES CYGNES – BALLET ET ORCHESTRE – LE LAC DES CYGNES Début : 2027-05-29 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE CORUM-OPERA BERLIOZ ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 34000 Montpellier 34

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