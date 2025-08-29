Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre Brest Arena Brest

Le Lac des Cygnes Ballet & Orchestre

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Début : 2026-06-05 20:00:00

2026-06-05

Chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.

L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ?

Cette œuvre intemporelle, créée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et sublimée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, est devenue le symbole ultime du ballet romantique. Avec des scènes légendaires comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue d’enchanter des générations entières.

Cette version propose, des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels. Un spectacle à ne pas manquer !

Que vous soyez amateur de ballet ou simple curieux, ce spectacle est une expérience à partager en famille ou entre amis.

Parfait pour petits et grands, on vous invite à vivre un moment riche en émotions et en beauté.

Informations pratiques

Réservation en ligne ou dans les points de vente habituels fortement recommandée.

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h (Entrée côté Tram). Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

