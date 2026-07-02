Le Lac des Cygnes, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Le Lac des Cygnes 9 décembre 2026 – 3 janvier 2027 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T20:00:00+01:00 – 2026-12-09T22:30:00+01:00

Fin : 2027-01-03T15:00:00+01:00 – 2027-01-03T17:30:00+01:00

Danse | Nouvelle production

Créé en 1877 sur la musique féerique de Tchaïkovski, Le Lac des cygnes n’a cessé d’évoluer, de Marius Petipa à Rudolf Noureev. Cette nouvelle version signée Rachel Beaujean et Colin Richmond en propose une lecture qui approfondit la dimension psychologique des personnages : Odette n’est plus seulement victime, elle choisit sa destinée. Entre nature et société, elle affirme une liberté que le monde lui refuse. Portée par l’élégance de la partition, cette production met en lumière des thèmes contemporains — domination, héritage, émancipation — et redonne au ballet toute sa portée dramatique. Ici, la métamorphose finale n’est plus une fatalité, elle est un acte de liberté.

Coproduction Northern Ballet, Opéra National de Bordeaux Ateliers du Northern Ballet et de l’Opéra National de Bordeaux

Avec le soutien de la Fondation d’Entreprise Philippine de Rothschild

Autour du spectacle

Mercredi 9 décembre 18 h 30 : rencontre avec l’équipe artistique et Éric Quilleré, Grand-Théâtre

Vendredi 11 et jeudi 17 décembre 14 h 30 : séances pour les scolaires

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691298-le-lac-des-cygnes »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/danse-le-lac-des-cygnes-85491 »}, {« link »: « https://www.opera-bordeaux.comhttps://www.opera-bordeaux.com/sites/default/files/styles/large/public/2025-09/Logo_Couleurs%20-%20BD_0.jpg.webp?itok=butuEzdb »}]

Beaujean | Tchaïkovski Danse