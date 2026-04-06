LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper
LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper samedi 11 avril 2026.
LE LAC DES CYGNES INTERNATIONAL BALLET Début : 2026-04-11 à 20:00. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29
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