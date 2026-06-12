Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet LE NOUVEAU SIECLE Lille
Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet LE NOUVEAU SIECLE Lille dimanche 21 février 2027.
Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet LE NOUVEAU SIECLE Lille Dimanche 21 février 2027, 15h00
Le Lac des cygnes est le chef d’œuvre absolu du ballet classique. L’International Festival Ballet en offre une version magique avec Orchestre live, Décors somptueux, et costumes raffinés !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-21T15:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-21T17:00:00.000+01:00
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LE NOUVEAU SIECLE 17, place Mendès France , 59000 Lille
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