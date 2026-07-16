Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet, LE NOUVEAU SIECLE, Lille

Informations pratiques

Le Lac des Cygnes L’international Festival Ballet Dimanche 21 février 2027, 15h00 LE NOUVEAU SIECLE Nord

SUR RESERVATION – TARIFS : Carré Or : 74 € – Cat. 1 : 62 € – Cat. 2 : 50 €

Infos, Groupes et C.E : HARACOM Tél : 03.21.26.52.94

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-21T15:00:00+01:00 – 2027-02-21T17:00:00+01:00

Fin : 2027-02-21T15:00:00+01:00 – 2027-02-21T17:00:00+01:00

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le « Lac des cygnes » est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de « danse des quatre petits cygnes » bien au-delà du public amateur de ballet. En bref : une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le « Lac des cygnes » est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de »l’ International Festival Ballet » garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Musique : P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie : L. Ivanov et M. Petipa

Scénographie et costumes : V. Okunev

Lien Bande annonce : [https://youtu.be/liQYdfHnrFg?si=DeYqyLj3Kcc_6hz](https://youtu.be/liQYdfHnrFg?si=DeYqyLj3Kcc_6hz)_

Site internet : https://indigo-productions.fr/lac-des-cygnes/

Facebook : https://www.facebook.com/indigoproductionsniort

Instagram : https://www.instagram.com/indigoproductionsofficiel/

LE NOUVEAU SIECLE 17, place Mendès France , 59000 Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-indigo-productions.tickandlive.com/reserver/le-lac-des-cygnes-59/158932 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/le-lac-des-cygnes-international-ballet-billet/idmanif/662229 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/event/le-lac-des-cygnes-international-festival-ballet-paris-tournee-le-nouveau-siecle-lille-21756978/ »}] [{« data »: {« author »: « Indigo Productions », « cache_age »: 86400, « description »: « Laissez-vous envou00fbter par ce ballet mythique !nnLu2019International Festival Ballet pru00e9sente une fu00e9erie de beautu00e9, du2019u00e9lu00e9gance et de gru00e2ce. Une u0153uvre du2019art accomplie accompagnu00e9e du2019un orchestre en direct.nnLe u00abu00a0Lac des cygnesu00a0u00bb est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libu00e9rer du mauvais sort jetu00e9 par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du vu00e9ritable amour.nnCette piu00e8ce de ballet fait partie du ru00e9pertoire standard de toutes les grandes compagnies. Lu2019Allegro Moderato des danses du cygne du deuxiu00e8me acte, en particulier, fait lu2019objet du2019innombrables parodies dans la choru00e9graphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de u00abu00a0danse des quatre petits cygnesu00a0u00bb bien au-delu00e0 du public amateur de ballet. En bref : une u0153uvre gu00e9niale du2019un compositeur gu00e9nial et qui attire le public depuis des siu00e8cles du00e9ju00e0.nnLe u00abu00a0Lac des cygnesu00a0u00bb est pru00e9sentu00e9 comme par magie sur scu00e8ne par lu2019un des meilleurs ensembles de ballet classique, lu2019International Festival Ballet.u00a0 De plus, les du00e9cors grandioses du gu00e9nial designer de thu00e9u00e2tre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le thu00e9u00e2tre Mariinski de Saint-Pu00e9tersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et lu2019u00e9lu00e9gance sans limite et la lu00e9gu00e8retu00e9 insouciante de l’u00a0u00bbInternational Festival Balletu00a0u00bb garantissent une version ru00eaveuse et fu00e9erique du2019un ballet classique qui fascine encore apru00e8s plus de 100 ans.nnMusiqueu00a0: P. I. Tchau00efkovskinChoru00e9graphie : L. Ivanov et M. PetipanScu00e9nographie et costumesu00a0: V. Okunev », « type »: « video », « title »: « LE LAC DES CYGNES International Festival Ballet & Festival Symphoniker – Tournu00e9e 2027 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/liQYdfHnrFg/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=liQYdfHnrFg », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5yJHJwUfMpxZ4BqU5y-EMA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Le Lac des cygnes est le chef d’œuvre absolu du ballet classique. L’International Festival Ballet en offre une version magique avec Orchestre live, Décors somptueux, et costumes raffinés !

Indigo Productions