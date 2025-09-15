Le lac des cygnes Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Le lac des cygnes Le Dôme Marseille 4e Arrondissement mercredi 18 mars 2026.

Le lac des cygnes

Mercredi 18 mars 2026 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 69 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2025-2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.

Le Lac des Cygnes, chef-d’œuvre du ballet classique en deux actes, revient en 2025-2026 pour une tournée exceptionnelle en France et en Europe. Avec une toute nouvelle production, ce spectacle promet de vous émerveiller du début à la fin.



L’histoire du prince Siegfried et de la princesse Odette reprend vie avec intensité. Odette, victime d’un sortilège cruel, est condamnée à vivre sous l’apparence d’un cygne le jour et retrouve sa forme humaine la nuit. Siegfried, fou d’amour, s’engage à briser ce sort. Arrivera-t-il à déjouer les pièges de Rothbart et à libérer Odette ? L’amour suffira-t-il pour triompher du mal ?



Cette œuvre intemporelle, créée en 1875 par Piotr Ilitch Tchaïkovski et sublimée en 1895 par le chorégraphe Marius Petipa, est devenue le symbole ultime du ballet romantique. Avec des scènes légendaires comme le célèbre pas de deux et la majestueuse danse des cygnes, ce ballet continue d’enchanter des générations entières.





Une production pleine de magie pour 2025-2026



Cette version de Le Lac des Cygnes propose, des décors enchanteurs qui plongent les spectateurs dans un univers féerique, des costumes somptueux et un orchestre accompagnant des danseurs professionnels.





Un spectacle à ne pas manquer !



Que vous soyez amateur de ballet ou simple curieux, ce spectacle est une expérience à partager en famille ou entre amis.





Parfait pour petits et grands, Le Lac des Cygnes 2025-2026 vous invite à vivre un moment riche en émotions et en beauté.





Réservez vos places dès maintenant et laissez-vous transporter par cette œuvre mythique qui traverse le temps ! .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Swan Lake, the classical ballet masterpiece in two acts, returns in 2025-2026 for an exceptional tour of France and Europe. With an all-new production, this show promises to fill you with wonder from start to finish.

German :

Schwanensee, das Meisterwerk des klassischen Balletts in zwei Akten, kehrt 2025-2026 für eine außergewöhnliche Tournee durch Frankreich und Europa zurück. Mit einer völlig neuen Produktion verspricht diese Aufführung, Sie von Anfang bis Ende zu begeistern.

Italiano :

Il Lago dei Cigni, il capolavoro del balletto classico in due atti, torna nel 2025-2026 per un’eccezionale tournée in Francia e in Europa. Con una nuova produzione, questo spettacolo promette di stupirvi dall’inizio alla fine.

Espanol :

El lago de los cisnes, la obra maestra del ballet clásico en dos actos, regresa en 2025-2026 para una gira excepcional por Francia y Europa. Con una producción totalmente nueva, este espectáculo promete sorprenderle de principio a fin.

L’événement Le lac des cygnes Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille