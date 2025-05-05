LE LAC DES CYGNES ZENITH DE PAU Pau

LE LAC DES CYGNES

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

International Festival Ballet & Festival Orchestra

présentent

Une féerie de beauté, d’élégance et de grâce Le lac des cygnes

Le meilleur ballet classique de tous les temps

Musique P. I. Tschaikowsky / Chorégraphie L. Ivanov et M. Petipa

Décors et costumes V. Okunev

Un rêve de ballet Le Lac des cygnes

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. .

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 77 50 billetzenith@pau-evenements.fr

English : LE LAC DES CYGNES

German : LE LAC DES CYGNES

Italiano :

Espanol : LE LAC DES CYGNES

