Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus, Médiathèque Grand M, Toulouse

Informations pratiques

Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus Vendredi 23 octobre, 17h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-23T17:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:50:00+02:00

Fin : 2026-10-23T17:00:00+02:00 – 2026-10-23T17:50:00+02:00

Vendredi 23 octobre 17h

Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus par la Cie d’iElles

Ce spectacle, imaginé avec les habitants et étudiants du quartier pendant une résidence d’infusion longue sur le territoire du Grand Mirail, est un geste poétique immense. Il témoigne que nos matrimoines sont multiples, qu’ils empruntent aux gestes quotidiens, aux gestes de soin, aux gestes d’évitement et de survie, mais aussi aux gestes d’entraide et d’adelphité.

En partenariat avec le Centre culturel Alban Minville, la Médiathèque Grand M, le CIAM de l’UT2J et Lien Horizon Danse.

Médiathèque Grand M

Durée 50 min – À partir de 8 ans

Départ depuis le parvis de la médiathèque

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Ce spectacle, imaginé avec les habitants et étudiants du quartier pendant une résidence d’infusion longue sur le territoire du Grand Mirail