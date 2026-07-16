Le lieu de la force totale, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
dimanche 4 octobre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Le lieu de la force totale Dimanche 4 octobre, 14h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T14:30:00+02:00 – 2026-10-04T15:30:00+02:00
Dimanche 4 octobre à 14h30
Lecture performance par Jean Cagnard et Nathalie Vidal
Bienvenue dans la Bibliothèque : le lieu de la force totale ! Lieu chargé de toutes les vies qu’il accueille : celles de ses visiteurs et celles contenues dans tous ses livres. Que se passe-t-il dans la bibliothèque quand nous en sommes absents ? Quelles histoires ce lieu invente-t-il ?
À partir des témoignages et des rencontres avec des lecteurs et lectrices, Jean Cagnard a écrit un texte de théâtre où il convoque les voix, les paroles mais aussi tout un petit peuple de fiction.
Public : Tout public – Durée : 1h
Médiathèque José Cabanis
Dans le cadre du week-end ouverture de la saison « Exploration(s) » de la Bibliothèque de Toulouse
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Lecture performance – Quinzaine littéraire
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