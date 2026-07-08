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Le live anniversaire : 10 ans de La Place La Place Paris

samedi 10 octobre 2026 · La Place · Paris

Le live anniversaire : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Lieu
La Place
Adresse
10 passage de la Canopée
Ville
75001 Paris
Département
Paris

Point d’orgue des 10 jours : ce live créé sur-mesure réunira sur une même scène des artistes ayant marqué l’histoire de La Place. Une création originale avec laquelle nous voulons faire dialoguer les générations et les influences, et fédérer autour des artistes qui ont laissé une empreinte inoubliable à La Place. Line-up anthologique en vue !

Un rendez-vous exceptionnel porté par un line-up inédit, célébrant dix ans de découvertes, de rencontres et de musique.
Le samedi 10 octobre 2026
de 19h30 à 00h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-10T22:30:00+02:00
fin : 2026-10-10T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T00:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée  75001 Paris
https://shotgun.live/fr/events/colors-records-live-10-ans


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