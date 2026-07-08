Le live anniversaire : 10 ans de La Place La Place Paris

Informations pratiques

Point d’orgue des 10 jours : ce live créé sur-mesure réunira sur une même scène des artistes ayant marqué l’histoire de La Place. Une création originale avec laquelle nous voulons faire dialoguer les générations et les influences, et fédérer autour des artistes qui ont laissé une empreinte inoubliable à La Place. Line-up anthologique en vue !

Un rendez-vous exceptionnel porté par un line-up inédit, célébrant dix ans de découvertes, de rencontres et de musique.

Le samedi 10 octobre 2026

de 19h30 à 00h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-10T22:30:00+02:00

fin : 2026-10-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-10T19:30:00+02:00_2026-10-10T00:00:00+02:00

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

https://shotgun.live/fr/events/colors-records-live-10-ans



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