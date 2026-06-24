Le livre prend l’air BMI Épinal
Le livre prend l’air BMI Épinal mercredi 8 juillet 2026.
Épinal
Le livre prend l’air
BMI 48 rue Saint-Michel Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-05
Venez profiter du beau temps avec les bibliothécaires de la médiathèque. Au rendez-vous des ateliers pour les enfants, des livres, des revues, des jeux de société à consulter sur place pour un moment convivial seul.e ou en famille.
Annulation en cas de pluie.
Tout public • Entrée libreTout public
0 .
BMI 48 rue Saint-Michel Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 39 98 20
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English :
Come enjoy the nice weather with the librarians at the media center. On the agenda: workshops for kids, books, magazines, and board games to enjoy on-site—perfect for a fun time on your own or with the family.
Cancelled in case of rain.
Open to all ages. Free admission.
L’événement Le livre prend l’air Épinal a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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