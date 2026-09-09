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Le loup dans la littérature, Hangar 14, Bordeaux

jeudi 24 septembre 2026 · Hangar 14 · Bordeaux

Le loup dans la littérature, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Lieu
Hangar 14
Adresse
14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
12€

Le loup dans la littérature Jeudi 24 septembre, 19h00 Hangar 14 Gironde

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/le-loup-dans-la-litterature »}]
Lecture commentée – Adultes Et si nous prenions le temps de regarder autrement le « grand méchant loup » ? lecture loup

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