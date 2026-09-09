Le loup dans la littérature, Hangar 14, Bordeaux

Informations pratiques

Le loup dans la littérature Jeudi 24 septembre, 19h00 Hangar 14 Gironde

12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:00:00+02:00 – 2026-09-24T20:00:00+02:00

Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/le-loup-dans-la-litterature »}]

Lecture commentée – Adultes Et si nous prenions le temps de regarder autrement le « grand méchant loup » ? lecture loup