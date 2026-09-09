AGENDA · Bordeaux
Le loup du Grand Nord, Hangar 14, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Hangar 14 · Bordeaux
Informations pratiques
Le loup du Grand Nord Samedi 19 septembre, 10h00 Hangar 14 Gironde
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Hangar 14 14 Quai des Chartrons, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ecrimagique.com/event-details/le-loup-du-grand-nord »}]
Atelier d’écriture – 3/6 ans Et si le grand méchant loup n’était pas si méchant ? atelier écriture
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