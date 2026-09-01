Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque Beaugency
samedi 19 décembre 2026 · Beaugency
Informations pratiques
Beaugency
Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque
Rue du Puits Manu Beaugency Loiret
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00
Date(s) :
2026-12-19
Spectacle familiale !
Découvrez une fidèle adaptation pleine d’humour et de rebondissements du classique de la littérature enfantine de Geoffroy de Pennart. Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher car ils viennent d’apprendre une nouvelle terrifiante le loup est revenu ! Tous les personnages des contes les plus célèbres les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, toc, toc, toc , on frappe à la porte ! Qui est-ce ?… 6.5 .
Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 service.culturel@ville-beaugency.fr
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English :
A show for the whole family!
L’événement Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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