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Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque Beaugency

samedi 19 décembre 2026 · Beaugency

Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque Beaugency

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Rue du Puits Manu
Ville
45190 Beaugency
Département
Loiret
Tarif
6.5 6.5 6.5 Tarif de base plein tarif

Beaugency

Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque

Rue du Puits Manu Beaugency Loiret

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-19 16:00:00
fin : 2026-12-19 17:00:00

Date(s) :
2026-12-19

Spectacle familiale !
Découvrez une fidèle adaptation pleine d’humour et de rebondissements du classique de la littérature enfantine de Geoffroy de Pennart. Ce soir-là, Monsieur Lapin et ses amis ont peur d’aller se coucher car ils viennent d’apprendre une nouvelle terrifiante le loup est revenu ! Tous les personnages des contes les plus célèbres les Trois Petits Cochons, le Petit Chaperon Rouge, Pierre ainsi que Madame Chèvre et ses chevreaux viennent tour à tour se réfugier chez Monsieur Lapin. Mais tout à coup, toc, toc, toc , on frappe à la porte ! Qui est-ce ?… 6.5  .

Rue du Puits Manu Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28  service.culturel@ville-beaugency.fr

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English :

A show for the whole family!

L’événement Le loup est revenu par la compagnie Nomadesque Beaugency a été mis à jour le 2026-09-01 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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