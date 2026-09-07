Le Lycée Gambetta, un lycée riche de son histoire, Lycée Gambetta, Tourcoing
vendredi 18 septembre 2026 · Lycée Gambetta · Tourcoing
Informations pratiques
Le Lycée Gambetta, un lycée riche de son histoire Vendredi 18 septembre, 17h30 Lycée Gambetta Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
« Un lycée riche de son histoire »
Par Aude DE VINCK, documentaliste
Visite guidée autour de l’histoire et du patrimoine du lycée Gambetta : architecture, archives, ouvrages anciens, objets pédagogiques, maquette… retracent plus de 130 ans de vies d’élèves, d’enseignants et de personnels.
Vendredi à 17h30 (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00
Lycée Gambetta Quai de Bordeaux Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.lilletourism.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 59 57 94 00 »}] [{« link »: « https://reservation.lilletourism.com »}]
« Un lycée riche de son histoire »
© DR
À voir aussi à Tourcoing (Nord)
- Exposition Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Vernissage Panorama 28 Invisibles ? Tourcoing 11 septembre 2026
- Café langue anglais, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- À fond les manettes !, Médiathèque Andrée Chedid, Tourcoing 12 septembre 2026
- On joue ?!, Médiathèque André Malraux, Tourcoing 12 septembre 2026