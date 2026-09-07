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Le Lycée Gambetta, un lycée riche de son histoire, Lycée Gambetta, Tourcoing

vendredi 18 septembre 2026 · Lycée Gambetta · Tourcoing

Le Lycée Gambetta, un lycée riche de son histoire, Lycée Gambetta, Tourcoing

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Lycée Gambetta
Adresse
Quai de Bordeaux
Ville
59200 Tourcoing
Département
Nord

Le Lycée Gambetta, un lycée riche de son histoire Vendredi 18 septembre, 17h30 Lycée Gambetta Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

« Un lycée riche de son histoire »
Par Aude DE VINCK, documentaliste
Visite guidée autour de l’histoire et du patrimoine du lycée Gambetta : architecture, archives, ouvrages anciens, objets pédagogiques, maquette… retracent plus de 130 ans de vies d’élèves, d’enseignants et de personnels.

Vendredi à 17h30 (durée : 1h30)
Sur réservation : https://reservation.lilletourism.com ou au 03 59 57 94 00

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« Un lycée riche de son histoire »

© DR

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