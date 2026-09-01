LE LYCÉE MERMOZ JEP 2026 Béziers
samedi 19 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LE LYCÉE MERMOZ JEP 2026
25 rue Ferdinand de Lesseps Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez ce chef-d’œuvre de la Reconstruction, signé Jeanneret et Escorsa, avec Prouvé et Perriand. Arpentage avec Carole Aragon.
Construit en 1950 par Pierre Jeanneret et Dominique Escorsa, l’établissement associe structures en acier de Jean Prouvé et mobilier signé Charlotte Perriand. Classé monument historique en 2002, l’édifice voit son mobilier à son tour protégé en 2026
Témoin majeur de la Reconstruction, il a conservé sa fonction et l’ensemble de ses qualités architecturales. La visite invite à découvrir son histoire et à mieux comprendre les principes de l’architecture moderniste et le patrimoine du XXe siècle.
Arpentage proposé par Carole Aragon, docteure en architecture. .
25 rue Ferdinand de Lesseps Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 63
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English : LE LYCÉE MERMOZ JEP 2026
Discover this masterpiece of the Reconstruction era, designed by Jeanneret and Escorsa, in collaboration with Prouvé and Perriand. Guided tour with Carole Aragon.
L’événement LE LYCÉE MERMOZ JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34
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