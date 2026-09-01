Informations pratiques

Argenton-sur-Creuse

Le Lycée Rollinat fête ses 100 ans

Rue du Lycée Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez célébrer un siècle d’histoire, de souvenirs et de convivialité avec le Lycée Rollinat !

Le bâtiment du lycée Rollinat a 100 ans ! Inauguré en 1926, il a été conçu par les architectes Gaud et Grelier. Son architecture, marquée par des formes géométriques et des encadrements linéaires typiques de l’Art déco, allie ces éléments à l’usage de matériaux plus traditionnels, comme la brique et la pierre. À l’origine école primaire supérieure, il est devenu successivement un collège classique, moderne et technique, avant d’adopter sa fonction actuelle de lycée général. Inscrit aux Monuments historiques depuis 2008, il domine la ville et constitue un élément central du décor et de la vie locale à Argenton-sur-Creuse.

Au programme une ambiance guinguette, des concerts par des anciennes et anciens élèves et des professeurs, des expositions, un repas et une buvette… 5 .

Rue du Lycée Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire

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English :

Come celebrate a century of history, memories, and camaraderie with Lycée Rollinat!

L’événement Le Lycée Rollinat fête ses 100 ans Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Vallée de la Creuse