Le M.U.R. Plein Champ #22 Cour du musée de Tessé Le Mans
samedi 3 octobre 2026 · Cour du musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Le M.U.R. Plein Champ #22
Cour du musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 18:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Performance artistique en live de l’artiste Nora Simon, dans le cadre de Faites Lire !
Toute la journée et dans le cadre de Faites Lire !, l’artiste Nora Simon s’empare d’une œuvre choisie au sein du musée de Tessé et propose au public d’assister à la création d’une fresque en direct sur le M.U.R. Plein Champ. Ce projet inédit s’inscrit dans une démarche nationale de promotion de l’art urbain éphémère. M.U.R. = Modulable, Urbain, Réactif. L’œuvre ainsi peinte reste en place jusque la prochaine performance sur le M.U.R. Plein Champ le samedi 28 novembre 2026. Les prochaines dates du M.U.R. Plein Champ 3 octobre 2026, 28 novembre 2026, 27 mars 2027 et 29 mai 2027 (sous réserve de modifications). Gratuit. .
Cour du musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52
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English :
Live art performance by artist Nora Simon, as part of the Faites Lire! event
L’événement Le M.U.R. Plein Champ #22 Le Mans a été mis à jour le 2026-08-10 par CDT72
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