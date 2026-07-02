Le MADD en famille, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Le MADD en famille Dimanche 13 décembre, 09h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T09:00:00+01:00 – 2026-12-13T11:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T09:00:00+01:00 – 2026-12-13T11:00:00+01:00

Pendant 2h le musée vous est réservé pour un moment de partage sur-mesure pour les petits comme pour les grands.

Pour les moins de 12 ans et leurs familles.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/le-madd-en-famille-0 »}]

Et si vous preniez le temps de découvrir à votre rythme la nouvelle exposition du MADD en famille ? exposition en famille

MADD Bordeaux