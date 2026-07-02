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Le MADD en famille, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

dimanche 13 décembre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux

Le MADD en famille, Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Musée des Arts décoratifs et du Design
Adresse
39 rue Bouffard, Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit sur réservation

Le MADD en famille Dimanche 13 décembre, 09h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T09:00:00+01:00 – 2026-12-13T11:00:00+01:00
Fin : 2026-12-13T09:00:00+01:00 – 2026-12-13T11:00:00+01:00

Pendant 2h le musée vous est réservé pour un moment de partage sur-mesure pour les petits comme pour les grands.
Pour les moins de 12 ans et leurs familles.

Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/le-madd-en-famille-0 »}]
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