Le magasin des suicides – Théâtre – 19/9, Kursaal Hellemmes, Lille

Informations pratiques

Le magasin des suicides – Théâtre – 19/9 Samedi 19 septembre, 20h30 Kursaal Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La Cie Le Maringouin adapte la pièce de de Jean Teulé : La famille Tuvache tient une étrange boutique… On y vend tout le nécessaire pour mettre fin à ses jours avec originalité. Une comédie lugubre, délicieusement amorale, où la mort se vend comme des bonbons !

Durée : 1h40

Tarifs : 5 € et 10 €

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans

Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, les étudiants, les seniors de plus de 60 ans et les demandeurs d’emploi.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur : festival.fncta-hdf.fr

Kursaal Hellemmes 135 rue Roger Salengro lille Lille 59000 Hellemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://festival.fncta-hdf.fr »}] [{« link »: « http://festival.fncta-hdf.fr »}]

Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, assistez à une représentation du « Magasin des suicides », le samedi 19 septembre à 20h30, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro.

©Le Maringouin