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Le magasin des suicides – Théâtre – 19/9, Kursaal Hellemmes, Lille

samedi 19 septembre 2026 · Kursaal Hellemmes · Lille

Le magasin des suicides – Théâtre – 19/9, Kursaal Hellemmes, Lille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Kursaal Hellemmes
Adresse
135 rue Roger Salengro lille
Ville
59000 Lille
Département
Nord

Le magasin des suicides – Théâtre – 19/9 Samedi 19 septembre, 20h30 Kursaal Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

La Cie Le Maringouin adapte la pièce de de Jean Teulé : La famille Tuvache tient une étrange boutique… On y vend tout le nécessaire pour mettre fin à ses jours avec originalité. Une comédie lugubre, délicieusement amorale, où la mort se vend comme des bonbons !

  • Durée : 1h40
  • Tarifs : 5 € et 10 €
  • Entrée gratuite pour les enfants de moins de 13 ans
  • Tarif réduit pour les jeunes de 13 à 21 ans, les étudiants, les seniors de plus de 60 ans et les demandeurs d’emploi.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur : festival.fncta-hdf.fr

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Dans le cadre du Festival de Théâtre Amateur des Pays du Nord, assistez à une représentation du « Magasin des suicides », le samedi 19 septembre à 20h30, au Kursaal, 135 rue Roger Salengro.

©Le Maringouin

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