Le Magasin du Monde, Le Shakirail, Paris
Le Magasin du Monde, Le Shakirail, Paris vendredi 22 mai 2026.
Le Magasin du Monde Vendredi 22 mai, 19h00 Le Shakirail Paris
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T20:00:00+02:00
Et si on suivait le fil de coton ? Si on apprenait à lire le wax ? Allez, Faisons swinguer les machines à coudre ! En avant la musique ! Et vivent le théâtre, les objets et les marionnettes pour confronter nos mémoires et accorder nos histoires ! Pourquoi le sud est-il toujours en bas ? Et si on essayait autre chose ?
Polyglotte, multi-instrumental, pluri-textuel, manuel et automatisé, LE MAGASIN DU MONDE est un spectacle porté par une équipe algéro-maroco-française qui veut aujourd’hui partager un peu de son passé colonial commun.
» Pas de panique ! Pour faire entendre notre voix plurielle sur ce passé encore à vif, nous avons trouvé trois alliés précieux : la musique, les objets et nous-mêmes… Une conflictualité et sa tentative de dépassement peuvent se jouer de mille et une façons. La réparation suppose de la douceur. Nous voulons faire communauté et c’est joyeux ! «
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DISTRIBUTION ET SOUTIENS
Jeu théâtral, marionnettique et musicale : Ahlam Slama, Johanne Gili, Karim Kasmi et Bastien Lacoste // Conception et écriture à partir du plateau : Johanne Gili // Composition musicale et chansons : Bastien Lacoste, Karim Kasmi et Ahlam Slama // Bande-son et automatisation des machines : Bastien Lacoste // Fabrication marionnettes : Chloé Bucas, Karim Kasmi, Johanne Gili et Sarah Dureuil // Mise en scène collective // Regards extérieurs : Olivier Boudrand et Bérangère Roussel // Régie : Emma Tromeur // Administration, production et diffusion : Roxane Pigeon et Annie Tournon
// Coproductions et résidences : La Villa mais d’ic i- Les Nocturbaines – le TLUC du Silo of Boigny – Animakt La Barakt – Fabrique sonore / Cie Décor Sonore – La Fabrique des Impossibles – Radio RapTz – Le culturel au pluriel // Avec le soutien de : Adami – Spedidam – DRAC IDF – Région IDF – ville d’Aubervilliers – ville de Paris – CAF 75 – Réseau Actes Ifs
Le Shakirail 72 Rue Riquet, 75018 Paris Paris 75018 Quartier de la Chapelle Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@lafinecompagnie.com »}]
La Fine Compagnie – Johanne Gili Théâtre Marionnettes
Emma Tromeur
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