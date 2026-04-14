Le Maître du Kabuki, Cinéma le Cratère, Toulouse
Le Maître du Kabuki, Cinéma le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.
Le Maître du Kabuki Mardi 28 avril, 19h30 Cinéma le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:24:00+02:00
Fin : 2026-04-28T19:30:00+02:00 – 2026-04-28T22:24:00+02:00
Cinéma le Cratère 95, Grand-Rue-Saint-Michel, Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0011#showmovie?id=K3RFT »}]
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