Le Maître du Kabuki / Présentation de Anne Kito-Vardon, Le Cratère, Toulouse
Le Maître du Kabuki / Présentation de Anne Kito-Vardon, Le Cratère, Toulouse mardi 28 avril 2026.
Le Maître du Kabuki / Présentation de Anne Kito-Vardon Mardi 28 avril, 21h30 Le Cratère Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-28T21:30:00+02:00 – 2026-04-28T23:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T21:30:00+02:00 – 2026-04-28T23:30:00+02:00
Le Maître du Kabuki / de Sang-il Lee / 2h54 / Japon / Avec Ryo YoKen Watanabe, Nana Mori, Masatoshi Nagase, Kyūsaku Shimada, Misa Wada, Yūsaku Mori
Synopsis : Nagasaki, 1964 – A la mort de son père, chef d’un gang de yakuzas, Kikuo, 14 ans, est confié à un célèbre acteur de kabuki. Aux côtés de Shunsuke, le fils unique de ce dernier, il décide de se consacrer à ce théâtre traditionnel. Durant des décennies, les deux jeunes hommes évoluent côte à côte, de l’école du jeu aux plus belles salles de spectacle, entre scandales et gloire, fraternité et trahisons… L’un des deux deviendra le plus grand maître japonais de l’art du kabuki.
Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere
Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/films/le-maitre-du-kabuki »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif
Le Cratère Cinema Toulouse
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